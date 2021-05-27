Filistinli baba Muhammed el-Hadidi kalan tek çocuğu için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
İsrail’in saldırılarında eşi ile 4 çocuğunu kaybeden Filistinli baba Muhammed el-Hadidi hayatta kalan tek çocuğu minik Ömer için Başkan Erdoğan’dan yardım istedi. Hadidi, "Eşim ve çocuklarım şehit olmadan önce ailecek Türkiye'ye seyahat etmek için pasaportlarımızı hazırlamıştım. Allah'ın takdiri... Onlar şehit oldu ve Rablerinin yanına gittiler. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, küçük evladım Ömer ve Mariya Ala Ebu Hatab'ın meseleleriyle ilgilenmesini, onlara sahip çıkmasını ve ihtimam göstermesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı
İsrail'in saldırılarında eşi ile 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Gazzeli baba Muhammed el-Hadidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hayatta kalan tek çocuğu Ömer ve yine aynı saldırıda yaralı kurtulan Mariya Ala Ebu Hatab için yardım talebinde bulundu. İsrail'in ölüm bombaları Hadidi'nin eşi Maha Ebu Hatab ve çocuklarını bu dünyadan bayram günü kopardı.
Maha Ebu Hatab; oğulları Suheyb (14), Yahya (11), Abdurrahman (8), Usame (6) ve 5 aylık Ömer'e bayramlıklarını giydirerek yakında ikamet eden ailesinin evine bayramlaşmaya gitmişti. İsrail'in hava saldırısı 15 Mayıs'ta Maha ve çocuklarının bayramlaşmak için gittiği Şati Mülteci Kampı'ndaki Hatab ailesine ait evi hedef aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.
HAYATA TUTUNUYOR
Saldırıda, Maha, oğulları Suheyb, Yahya, Abdurrahman, Usame'nin yanı sıra Hatab ailesinden anne Yasemin Hassan, Yusuf (11), Bilal (9), Meryem (8) ve Yamen (6) yaşamını yitirdi. Bombardımanın hedefindeki evin enkazından Hadidi'nin 5 aylık oğlu Ömer ile Hatab ailesinin 4 yaşındaki kızı Mariya yaralı kurtarıldı. Muhammed el-Hadidi, ailesinden geriye kalan tek çocuğu Ömer'le hayata tutunmaya gayret ediyor. Hadidi, Şati Mülteci Kampı'ndaki evinde Anadolu Ajansı'na yaşananları anlattı.
TÜRKİYE'YE GELECEKTİK
"Gösterdiğimiz sabır Allah'tandır. Hayal edin göz açıp kapayıncaya kadar ailenizi ve çocuklarınızı öldürüyorlar. İnsanoğlunun aklı bunu algılayamıyor. Ancak, sabır ve sebatı Allah verir. İnancımız gereği şehitler Allah katında rızıklandırılırlar. Bundan dolayı da sabrediyoruz" diyen Hadidi, İsrail saldırısından önce eşi ve çocuklarıyla Türkiye'yi ziyaret etmek için plan yaptıklarını aktardı.
Hadidi, "Eşim ve çocuklarım şehit olmadan önce ailecek Türkiye'ye seyahat etmek için pasaportlarımızı hazırlamıştım. Allah'ın takdiri... Onlar şehit oldu ve Rablerinin yanına gittiler. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, küçük evladım Ömer ve Mariya Ala Ebu Hatab'ın meseleleriyle ilgilenmesini, onlara sahip çıkmasını ve ihtimam göstermesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Filistinli bir grup genç, enkazların üzerinde sergiledikleri gösteri ile bölgedeki çocuklara moral verdi.
İNADINA BİZ BURADAYIZ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bin 800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut kısmen hasar gördü. Ancak Gazzeliler enkazların üzerinde hayatlarını normale döndürüyor. Ajanslara düşen birçok fotoğrafta Filistinlilerin, İsrail zulmüne rağmen dünyaya "Biz buradayız" mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor.
HARÇLIKLARINI GAZZE'YE YOLLADI
İstanbul'da yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İbrahim Melih Karaman, Ramazan Bayramı'nda topladığı 250 liralık harçlığı, Filistinli kardeşlerine gönderdi. Minik İbrahim, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı "Gazze'ye umut ol" adlı kampanyasına destek verdi. Fotoğraflardan etkilendiğini belirten Karaman, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedim" dedi.
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