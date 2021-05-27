Filistinli baba Muhammed el-Hadidi kalan tek çocuğu için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi

İNADINA BİZ BURADAYIZ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bin 800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut kısmen hasar gördü. Ancak Gazzeliler enkazların üzerinde hayatlarını normale döndürüyor. Ajanslara düşen birçok fotoğrafta Filistinlilerin, İsrail zulmüne rağmen dünyaya "Biz buradayız" mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor.

HARÇLIKLARINI GAZZE'YE YOLLADI

İstanbul'da yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İbrahim Melih Karaman, Ramazan Bayramı'nda topladığı 250 liralık harçlığı, Filistinli kardeşlerine gönderdi. Minik İbrahim, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı "Gazze'ye umut ol" adlı kampanyasına destek verdi. Fotoğraflardan etkilendiğini belirten Karaman, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedim" dedi.