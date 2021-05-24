Rusya açıkladı! ABD ve kendi elindeki silah sayısı...
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rusya ve ABD'deki silah sayısını bildirdi. Bakanlığının yayınladığı belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.
Belgeye göre, Rusya, 1456 konuşlandırılan kıtalararası ve denizaltı balistik füze ile nükleer füze başlığına sahip iken, ABD'nin elinde söz konusu füze başlıklarından 1357 adet bulunuyor.
Belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.
YENİ START ANLAŞMASI
ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.
Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.
ABD yönetimi, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararı aldığını 5 Şubat'ta bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.
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