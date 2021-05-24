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Rusya açıkladı! ABD ve kendi elindeki silah sayısı...

Dışişleri Bakanlığı, () kapsamına giren Rusya ve 'deki silah sayısını bildirdi. Bakanlığının yayınladığı belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Rusya açıkladı! ABD ve kendi elindeki silah sayısı...

Bakanlığının yayınladığı belgede, Yeni START anlaşması kapsamında 1 Mart itibarıyla 'nın 517 ve 'nin 651 konuşlandırılan kıtalararası balistik füze, denizaltı balistik füze ve savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

Belgeye göre, Rusya, 1456 konuşlandırılan kıtalararası ve denizaltı balistik füze ile nükleer füze başlığına sahip iken, ABD'nin elinde söz konusu füze başlıklarından 1357 adet bulunuyor.

Ayrıca tarafında 767, tarafında ise 800 konuşlandırılan ve konuşlandırılmayan kıtalararası ve denizaltı balistik füze fırlatma sisteminin bulunduğu kaydedildi.

Belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, ile 1993'te imzaladığı 'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "" anlaşması, ve arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD yönetimi, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararı aldığını 5 Şubat'ta bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.

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