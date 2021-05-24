İşte dünyada en çok koronavirüs vakasının olduğu 10 ülke! Türkiye de listede! İşte son durum

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 777 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 941 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 310 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 933 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 131 ve Texas'ta 51 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 163 milyondan fazla kişiye ilk doz, 130 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.