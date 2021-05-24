İşte dünyada en çok koronavirüs vakasının olduğu 10 ülke! Türkiye de listede! İşte son durum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 500 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 192 artarak 589 bin 895'e ulaştı. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 500 bine geldi. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Meksika takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 777 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 941 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 310 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 933 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 131 ve Texas'ta 51 bin 225 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 163 milyondan fazla kişiye ilk doz, 130 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 33,897,608
HİNDİSTAN 26,811,947
BREZİLYA 16,083,573
FRANSA 5,603,666
TÜRKİYE 5,186,487
RUSYA 5,009,911
İNGİLTERE 4,462,538
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