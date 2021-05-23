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Yanardağ patladı! Gökyüzü kırmızıya boyandı

Demokratik ’nde bulunan ve 'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağında patlama meydana gelirken, patlama nedeniyle risk altındaki 1.5 milyon nüfuslu şehrinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Yanardağ patladı! Gökyüzü kırmızıya boyandı

'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldi. 'nde bulunan yanardağın patlaması nedeniyle 1.5 milyon nüfuslu şehri risk altına girdi.

Yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke sınırına gittikleri görüldü. Patlama kilometrelerce uzak da meydana gelse de bölgede bulunan çok sayıda yerleşim yerinden görülürken, gökyüzünü kırmızıya boyadı.


hükümet sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.
Öte yandan Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma'da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

Gökyüzü kırmızıya boyandı GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BOYANDI

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