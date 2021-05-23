Mekke'de imama saldıran kişi hakkında yeni gelişme! Kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia etti
Mekke'de cuma günü Haremi Şerif'te hutbe esnasında imama saldıran kişinin kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği ifade edilirken detaya yer verilmedi.
Cuma günü, Mekke'deki Haremi Şerif'te hutbe sırasında imama hücum etmeye kalkan kişinin kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia ettiği belirtildi.
Suudi Arabistan'daki el-Vatan gazetesinde çıkan habere göre, Haremi Şerif'te hutbede imama saldırmaya kalkan kişi ilk incelemeler sonucu kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia etti. Saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Kabe'de cuma günü hutbe sırasında imamın bulunduğu minbere saldırganca çıkma girişiminde bulunan kişi Kabe İmamı'nın korumaları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın verdiği haberde, yakalanan kişinin sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldüğü kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU?
Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor.
Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.
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