Mekke'de imama saldıran kişi hakkında yeni gelişme! Kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia etti

Suudi Arabistan'daki el-Vatan gazetesinde çıkan habere göre, Haremi Şerif'te hutbede imama saldırmaya kalkan kişi ilk incelemeler sonucu kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia etti. Saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.