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Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

’ın başkenti ’a resmi ziyarette bulunan başlatan Dışişleri Bakanı , temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü. Irak’ın Filistin meselesinden ve sabit tutumundan asla taviz vermeyeceğini vurgulana açıklamada, Filistin halkının haklı davasının Irak halkının vicdanında yer aldığı belirtilerek, Irak’ın bölgesel ve ulusal alanlarda Filistin halkına verilen desteğin devam edeceği kaydedildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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İsrail saldırılarının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırısı ele alındığı aktarıldı.

IRAK'TAN FİLİSTİN'E DESTEK

Irak'ın Filistin meselesinden ve sabit tutumundan asla taviz vermeyeceğini vurgulana açıklamada, Filistin halkının haklı davasının Irak halkının vicdanında yer aldığı belirtilerek, Irak'ın bölgesel ve ulusal alanlarda Filistin halkına verilen desteğin devam edeceği kaydedildi.

Filistinliler arasındaki diyaloğu ve bütün tarafların ortak tutumlarını desteklediği belirtilen açıklamada, Irak'ın bu konuya da destek olacağını ifade edildi.

Irak halkı ve hükümetinin İsrail saldırılarına karşı, Filistin halkına verdiği destek ve gösterdiği dayanışmayı takdirle karşıladığını ifade eden Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak'ın bölgesel ve ulusal alanlarda güç kazanmasını Filistin davası için kazanılmış güç olarak gördüklerini belirtti.

Iraktan Filistine destek açıklaması IRAK'TAN FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

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