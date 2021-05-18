Filistinli baba Riyad Eshkuntana ile kızının ağlatan kavuşması! İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi: Affet beni
Riyad Eshkuntana, terör devleti İsrail’in bombaladığı evlerinde sağ çıkarılan kızı Suzy’nin elini hastanede tuttu. Filistinli baba, daha 6 yaşındayken büyük acılar çeken kızından İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi. Suzy’nın 3 kardeşi ve annesinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
İsrail'in güçlerinin 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı katliamların ardından şehit sayısı 200'e dayandı. Önceki gün gerçekleştirilen en kanlı saldırıların ardından enkazdan kurtarılma görüntüleri sosyal medya ağlarında binlerce kez paylaşılan mucize kız ise babasına kavuştu.
Saldırıda annesi ile 3 kardeşini kaybeden 6 yaşındaki Suzy Eshkuntana isimli kızın minik bedeni 7 saatlik bir mücadenin ardından İsrail bombalarının yıktığı evlerinin enkazından çıkarılmıştı. Minik Suzy'nin kaldırıldığı El Şifa Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.
Korku içindeki Filistinli kız, hastanede ayrıca babasına kavuştu. Kızı ile yan yana yataklarda tedavi gören baba Riyad Eshkuntana, yaralı ellerini tuttuğu kızına "Affet beni güzel kızım. Bağırarak beni yanına çağırmıştın. Ama gelemedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
DOKTORLARI BİLE VURDULAR!
Reuters'a konuşan acılı baba sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaşadığımız apartmanda çok sayıda doktor vardı. Dolayısıyla doktorların bulunduğu bir apartmanı vurmazlar diye düşünüyordum. Ama yine de çocukları güvenli odaya götürmüştüm. Sonra bir anda eve roket isabet etti. İki duvar yıkıldı. Hemen çocukları kontrol etmeye gittik. İkinci bomba isabet etti.
Sonra zaten evimiz yıkıldı..." Evlerinin yıkılmasının öğrenmelerinin ardından Eshkuntana ailesinin yakınları soluğu hastane aldı. Ancak acılı aile ilk önce 4 yaşındaki Yahya'nın cansız bedeniyle karşılaştı, sonra diğer kardeşlerin ve annelerinin de öldüğü haberi geldi.
3 kardeşi ile annesi kaybeden Suzy'nin vücudunda ezilmeler olduğunu belirten doktorlar, fiziksel olarak kısa sürede iyileşeceğini ancak yaşadığı bu travmayı anlatmasının çok zor olacağını kaydetti.
Daha 5 aylık oğlunun tedaviye alındığı hastaneye koşan baba, sevinç gözyaşlarına boğuldu. 'Ömer büyüyünce ona annesi ve kardeşlerine ne olduğunu nasıl anlatacağım' diyen babanın o anda çekilen fotoğrafı yürekleri sızlattı.
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