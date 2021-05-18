Filistinli baba Riyad Eshkuntana ile kızının ağlatan kavuşması! İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi: Affet beni





DOKTORLARI BİLE VURDULAR!

Reuters'a konuşan acılı baba sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaşadığımız apartmanda çok sayıda doktor vardı. Dolayısıyla doktorların bulunduğu bir apartmanı vurmazlar diye düşünüyordum. Ama yine de çocukları güvenli odaya götürmüştüm. Sonra bir anda eve roket isabet etti. İki duvar yıkıldı. Hemen çocukları kontrol etmeye gittik. İkinci bomba isabet etti.