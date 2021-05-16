16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu! Şehit sayısı arttı

Son dakika haberleri... 'in gece yarısından itibaren 'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu! Şehit sayısı arttı

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskının ardından Gazze'ye yöneldi. Saldırılarının dozunu artıran İsrail peş peşe hava ve kara harekatları başlattı.

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

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