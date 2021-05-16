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Son dakika: İşgalci İsrail durmuyor! Bakanlıkların bulunduğu 2 binayı bombaladı

Son dakika haberi... savaş uçakları, 'nde Çalışma ile Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi. İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: İşgalci İsrail durmuyor! Bakanlıkların bulunduğu 2 binayı bombaladı

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

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