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Gazze'de şehit sayısı giderek yükseliyor! Saldırıların bilançosu açıklandı

'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasında "10 Mayıs'tan bu yana 'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Gazze'de şehit sayısı giderek yükseliyor! Saldırıların bilançosu açıklandı

'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasında "10 Mayıs'tan bu yana 'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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