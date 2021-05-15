Gazze'de şehit sayısı giderek yükseliyor! Saldırıların bilançosu açıklandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.