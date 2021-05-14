14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Afganistan'da cuma namazında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ın başkenti 'de cuma namazı sırasında meydana gelen patlamadan en az 12 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Afganistan'da cuma namazında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında meydana gelen patlamadan en az 12 kişi hayatını kaybetti.

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