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Gazete haberi hayatını değiştirdi! 43 yıl sonra gelen 'pardon'

'nin 3 cinayetten mahkum olan 61 yaşındaki , 43 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı. Strickland, 'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Gazete haberi hayatını değiştirdi! 43 yıl sonra gelen 'pardon'

'nin konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı. 61 yaşındaki , 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

GAZETE HABERİ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söyledi.

Haberin ardından Jackson County Savcılığı dosyayı geçtiğimiz Kasım ayında yeniden incelemeye aldı. Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz Pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis cezası yatan Kevin Strickland, 'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

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