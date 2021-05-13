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Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

8 Mayıs 1992'de tarafından işgal edilen , ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılmıştı. 'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra bayram namazı kılındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı.

Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

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