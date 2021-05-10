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Bakım işçisi uçak kaçırdı! Uçak düşünce yanındaki kadın ile birlikte öldü

Son dakika dünya haberleri... 'da havaalanında bakım işçisi tarafından kaçırılan küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İşçinin yanındaki kadının kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Bakım işçisi uçak kaçırdı! Uçak düşünce yanındaki kadın ile birlikte öldü

'ya bağlı 'ın Almetyevsk şehrindeki 'ndan izinsiz kalkış yapan yapımı Yermak tipi küçük uçak kalkıştan yaklaşık 2 kilometre sonra Kaleykino köyündeki boş bir araziye düştü.

Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın bakım için havaalanında bulunduğu ve uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu işçi tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Savcılık, bakım işçisinin uçağı belirlenen bir alana kadar çekmesi gerekirken, uçağa bindirdiği bir kadın ile birlikte izinsiz olarak havalandırdığını açıkladı.

Uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu olan işçinin kimlik tespitinin yapıldığı belirten Savcılık, işçinin yanındaki kadının kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.



tarafından yapılan açıklamada ise, uçuşun izinsiz gerçekleştirildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, küçük uçakların son 1 yılda çok fazla kazaya karıştığına atıfta bulunarak, "2020 yılının başından bu yana toplamda 16 küçük uçak düştü ve 33 kişi bu kazalarda öldü veya kayboldu" denildi.

Bakım işçisi uçak kaçırdı BAKIM İŞÇİSİ UÇAK KAÇIRDI

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