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Kontrolden çıkan Çin roketi düştü! Çin roketi nereye düştü?

Son dakika haberine göre; 'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından nereye düşeceği merak konusu olmuştu. Çin roketi, sabaha karşı 'na düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Kontrolden çıkan Çin roketi düştü! Çin roketi nereye düştü?

29 Nisan'da 'in uzay istasyonu için yollandı. İlk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.

Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu olmuştu.

Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket, 'na düştü.

ROKET KONTROLDEN ÇIKMIŞTI

Çin'in uzay istasyonunun inşası için fırlattığı 22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı.

Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.

, roketin 'da bir çöle düşebileceğini açıklamıştı. ise, roketin 'nın güneyindeki 'ne düşeceği tahmininde bulunmuştu.

MERAK KONUSU OLMUŞTU

Çin, roketini 29 Nisan'da 'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı. Fırlatmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılmış ve planlanan yörüngesine girmişti. Roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından, enkazının nereye düşeceği merak konusu olmuştu.

PENTAGON AÇIKLAMIŞTI

'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtilmişti.

() Long March 5B roketi enkazının düşüş saatini, pazar günü 02.11GMT'den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi. (CORDS) de roketin düşüş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT'den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurmuştu.

RUSLARA GÖRE ENDONEZYA'YDI

'un tahmini ise, roketin Cumartesi 23.30GMT (TSİ Pazar 02.30) sonrasında Endonezya'nın güneyinde Timor Denizi'ne düşeceği yönündeydi.

EU SST, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, düşüşün etkisinin 'düşük' olmasını beklediklerini belirtti ama roket enkazının kontrolsüz ilerleyişinin öngörüleri de zorlaştırdığını söylemişti.

Roketi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da takibe aldı. Pentagon tahminine göre de roket cumartesi 23.00GMT (TSİ Pazar 02.00) civarında, dokuz saatlik zaman diliminde düşeceği belirtilmişti.

ZARAR VERME İHTİMALİ DÜŞÜK OLACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu duyurmuştu.

ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini takibe aldığını açıklamıştı.

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