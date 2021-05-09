Son dakika: Çin roketi Maldivler'e düştü

Çin roketi düştü mü? Uzaya fırlatılan Çin roketi nereye düştü? | 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ancak kontrolden çıkan Çin roketi günler sonra Maldivler'e düştü. Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan, ancak kontrolden çıkan roket günler sonra hint okyanusu lokasyonundan atmosfere girerek parçalara ayrıldıktan sonra Maldivler'e 50 km mesafede okyanusa düştü.

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