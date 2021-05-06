Çin'in kontrolden çıkan roketi İstanbul'a düşebilir! Uzman isim A Haber canlı yayınında tarih verdi

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mike Howard, Çin'in 29 Nisan'da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını duyurdu. Kontrolden çıkan roketin İstanbul'a düşme riski var. Peki roket ne zaman yeryüzüne düşecek? Türkiye ve İstanbul'a düşme riski ne? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtilen Çin'e ait roket ne zaman yeryüzüne düşecek? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, bu soruya A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

ÇİN ROKETİ İSTANBUL'U TEHDİT EDİYOR

Roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye'nin ve İstanbul'un da olduğunu ifade eden Aliş, roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceğini söyledi.

Roketin 8-9 Mayıs içerisinde yeryüzüne düşmesini beklediğilerini belirten Aliş, "20 ton ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz. Yörüngesindeki en ufak bir sapma riski büyük oranda Türkiye'nin de üzerine çekebilir. Şu andaki yörüngesine devam ederse büyük olasılıkla okyanusa düşebilir. Sahip olduğu yörünge ve hızını dikkate alırsak 8-10 Mayıs tarihleri arasında aracın dünyaya düşmesi bekleniliyor. 10 Mayıs'tan sonraya düşme ihtimali yok." dedi.

Öte yandan Aliş, riskli olan ülkeler arasında, İspanya, İtayla, Yunanistan, ABD, New York ve İstanbul'un da olduğunu söyledi. Bu riskin sebebini ise Çin'in sorumsuzluğu olarak belirtti.