06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çin'in kontrolden çıkan roketi İstanbul'a düşebilir! Uzman isim A Haber canlı yayınında tarih verdi

Çin'in kontrolden çıkan roketi İstanbul'a düşebilir! Uzman isim A Haber canlı yayınında tarih verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2021 16:32
Güncelleme:06.05.2021 16:32
ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mike Howard, Çin'in 29 Nisan'da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını duyurdu. Kontrolden çıkan roketin İstanbul'a düşme riski var. Peki roket ne zaman yeryüzüne düşecek? Türkiye ve İstanbul'a düşme riski ne? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtilen Çin'e ait roket ne zaman yeryüzüne düşecek? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, bu soruya A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

ÇİN ROKETİ İSTANBUL'U TEHDİT EDİYOR

Roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye'nin ve İstanbul'un da olduğunu ifade eden Aliş, roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceğini söyledi.

Roketin 8-9 Mayıs içerisinde yeryüzüne düşmesini beklediğilerini belirten Aliş, "20 ton ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz. Yörüngesindeki en ufak bir sapma riski büyük oranda Türkiye'nin de üzerine çekebilir. Şu andaki yörüngesine devam ederse büyük olasılıkla okyanusa düşebilir. Sahip olduğu yörünge ve hızını dikkate alırsak 8-10 Mayıs tarihleri arasında aracın dünyaya düşmesi bekleniliyor. 10 Mayıs'tan sonraya düşme ihtimali yok." dedi.

Öte yandan Aliş, riskli olan ülkeler arasında, İspanya, İtayla, Yunanistan, ABD, New York ve İstanbul'un da olduğunu söyledi. Bu riskin sebebini ise Çin'in sorumsuzluğu olarak belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin roketi İstanbul'u tehdit ediyor!
Çin roketi İstanbul'u tehdit ediyor!
Irak'ın kuzeyindeki kritik mağara ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki kritik mağara ele geçirildi
Aşılamaya bayram düzenlemesi
Aşılamaya bayram düzenlemesi
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar!
Milli irade yalan üretim merkezinin hedefinde
Milli irade yalan üretim merkezinin hedefinde
Kaç kişi aşı oldu?
Kaç kişi aşı oldu?
650 milyonu kime verdiniz?
650 milyonu kime verdiniz?
Tazminat cezalarını belediyeye ödetti
Tazminat cezalarını belediyeye ödetti
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü! İşte çökme anı
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü! İşte çökme anı
CHP’de 650 milyon TL tartışması
CHP’de 650 milyon TL tartışması
'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Daha Fazla Video Göster