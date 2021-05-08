Son dakika: Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu! İstanbul'da risk altındaydı
Çin'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından nereye düşeceği merak konusu oldu. ABD Savunma Bakanlığı, roketin pazar sabah saatlerinde dünyaya düşeceğini duyuruken, düşmesi beklenen ülkeyi de duyurdu. Uzmanlara göre İstanbul ve Ankara'da risk altındaydı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Çin, Long March 5B roketini 29 Nisan'da Hazinan Adası'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı. Fırlatmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılmış ve planlanan yörüngesine girmişti. Roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından, enkazının nereye düşeceği merak konusu oldu.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.
AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının düşüş saatini, pazar günü 02.11GMT'den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi. ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin düşüş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT'den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurdu.
RUSLARA GÖRE ENDONEZYA
Rus uzay kurumu Roscosmos'un tahmini ise, roketin Cumartesi 23.30GMT (TSİ Pazar 02.30) sonrasında Endonezya'nın güneyinde Timor Denizi'ne düşeceği yönünde.
EU SST, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, düşüşün etkisinin 'düşük' olmasını beklediklerini belirtti ama roket enkazının kontrolsüz ilerleyişinin öngörüleri de zorlaştırdığını söyledi.
Roketi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da takibe aldı. Pentagon tahminine göre de roket cumartesi 23.00GMT (TSİ Pazar 02.00) civarında, dokuz saatlik zaman diliminde düşecek.
ZARAR VERME İHTİMALİ DÜŞÜK OLACAK
Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu duyurmuştu.
ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini takibe aldığını açıklamıştı.
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