Son dakika: Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu! İstanbul'da risk altındaydı

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının düşüş saatini, pazar günü 02.11GMT'den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi. ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin düşüş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT'den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurdu.