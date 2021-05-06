Sudan'dan Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a selam gönderdiler! O ümmetin lideri...

Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a selam gönderen Sudanlı, "Selam olsun Sudan halkından kardeşimiz yüce Türk halkına. Türk milleti ki; Doğu'dan Batıya, Kuzey'den Güney'e bütün Müslüman kardeşlerinin yanında olmuştur. Büyükelçimiz de bizim evladımız. Sadece Türkiye'nin değil bizim de Büyükelçimiz. Ve aynı şekilde ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan topraklarından selam olsun. Burada bulunan Türkler Sudan'da misafir değildirler. Kardeşlerinin yanında kendi topraklarındadırlar" şeklinde konuştu.

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