Sudan'dan Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a selam gönderdiler! O ümmetin lideri...
Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Sudanlıların Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a olan sevgisini paylaştığı video ile gözler önüne serdi. İftar buluşmasında konuşan bir Sudanlı, "Ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan topraklarından selam olsun." şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İrfan Neziroğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a selam iletti.
Twitter hesabından bir iftar buluşmasındaki görüntüleri paylaşayan Neziroğlu, "Hartum'da bir mahalle iftarında tanıştığımız Sudanlı kardeşimizin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamı ve mesajı." ifadelerine yer verdi.
TÜRK MİLLETİNE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİLER
Sudan'daki iftar buluşmasında mikrofonu eline alan bir kişi Türk halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ülkelerine yardımlarından bahsetti.
Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a selam gönderen Sudanlı, "Selam olsun Sudan halkından kardeşimiz yüce Türk halkına. Türk milleti ki; Doğu'dan Batıya, Kuzey'den Güney'e bütün Müslüman kardeşlerinin yanında olmuştur. Büyükelçimiz de bizim evladımız. Sadece Türkiye'nin değil bizim de Büyükelçimiz. Ve aynı şekilde ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan topraklarından selam olsun. Burada bulunan Türkler Sudan'da misafir değildirler. Kardeşlerinin yanında kendi topraklarındadırlar" şeklinde konuştu.
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