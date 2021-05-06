06 Mayıs 2021, Perşembe
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BM'den İdlib halkına 67 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler Esad zulmü altıdaki İdlib halkına yardım gönderdi. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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BM'den İdlib halkına 67 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 67 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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