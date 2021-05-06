BM'den İdlib halkına 67 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler Esad zulmü altıdaki İdlib halkına yardım gönderdi. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
DÜNYA AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 67 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.