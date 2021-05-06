Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Tam 22 tonluk roket...

Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.