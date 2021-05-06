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Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Tam 22 tonluk roket...

Çin'in Nisan ayında uzay istasyonu fırlatırken kullandığı bir roketin kontrolden çıktığı öğrenildi. Dünyayı risk altına alan durumda roketin düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de yer aldığı belirtildi. Dünyaya düşmesi beklenen 22 tonluk Çin roketinin tam rotasının neresi olduğu henüz belirlenemedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Tam 22 tonluk roket...

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mike Howard, Çin'in 29 Nisan'da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve hafta sonu yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktardı. 22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede 'dolaşan' roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi.

Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.

ÇİN SESSİZ KALIYOR

Çin konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Çin yerel medyasında konuya ilişkin bir habere yer verilmezken, resmi kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Dünyayı Çin roketi korkusu sardı DÜNYAYI ÇİN ROKETİ KORKUSU SARDI

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