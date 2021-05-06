FLAŞ! Covid-19'u sona erdirecek ilaç gelişmesi | Tarih verdiler en az 3 ilaç onaylanacak

Komisyon ayrıca 10 potansiyel corona virüsü tedavisinden oluşan bir portföy hazırlayacak. Bunların en çok umut veren ilk beşinin Haziran ayına kadar belirlenmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği hükümetlerinin yıl sonuna kadar bu tedavileri ortak şekilde tedarik etmesi hedefleniyor.