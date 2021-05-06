06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den son dakika açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz

ABD'den son dakika açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz

Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, 'nın üyeliğini desteklediklerini duyurdu. Öte yandan Bakanı , 'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
ABD'den son dakika açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz

ABD Başkanı 'a ziyaretinde eşlik eden Jean-Pierre, başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, 'nın, ile son dönemde artan gerginliğin ardından 'ya üye olmak istediğinin anımsatılması üzerine, "Biz Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Öte yandan Bakanı da MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini bildirdi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini açıklamasına rağmen hala bölgede önemli sayıda asker bulundurduğuna işaret ederek, "Ağır ekipmanlardan bazıları bölgeden çekildi ancak bazıları hala orada duruyor. Rusya hızlı bir şekilde bu bölgeye geri dönebilir." uyarısında bulundu.

'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Blinken, "Ukrayna'nın kendini savunmasına güvenlik yardımı ile destek verme taahhüdümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

20'den fazla ülke yaklaşık 10 bin asker... 20'DEN FAZLA ÜLKE YAKLAŞIK 10 BİN ASKER...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA