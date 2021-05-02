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Son dakika: Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda korkunç patlama: 11 yaralı

Son dakika haberi... ’ın başkenti ’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşanan panik kameralara yansıdı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda korkunç patlama: 11 yaralı

'ın başkenti 'nin bölgesinde dün bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Patlama sırasında çevrede bulunanlar panikle etrafa kaçıştı. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu çıkan yangında en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında akaryakıt istasyonunda güvenlik kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamanın meydana geldiği ifade edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda patlama AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA

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