02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: PKK tarlada çalışan sivillere saldırdı

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü /YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. ’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: PKK tarlada çalışan sivillere saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından top ve roketlerle yapılan 8 atışın ardından 2 kişinin yaralandığını, 1 çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 top mermisi ve roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."

Paylaşımda, top mermileri ve roketlerin düştüğü ana ilişkin görüntülere de yer verildi.

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