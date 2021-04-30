Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Kudüs şartı! "Seçimleri erteledik"

Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır'ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs'e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı.



İsrail'in AB temsilcilerine Doğu Kudüs değil Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına izin vereceği yönünde mesaj verdiğini ifade eden Abbas, İsrail'in ayrıca ABD ve bazı Arap ülkeleri üzerinden Filistin yönetimine seçimlerle ilgili, "Sevgili komşularımız Kudüs hakkında size cevap veremeyeceğimiz için üzgünüz. Çünkü karar verecek bir hükümetimiz yok." mesajı verdiğini söyledi.



Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan, dün yaptığı açıklamada, Filistin yönetimince yapılan Filistinli Liderler Toplantısı'na katılmayacaklarını ve seçimlerin ertelenmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.





Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ofisi tarafından düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'na Abbas'ın yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyeleri, Fetih hareketi merkez konsey üyeleri, Filistinli fraksiyon temsilcileri, Filistin güvenlik güçleri başkanları ile Filistin yönetimi temsilcileri katılıyor.



Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.