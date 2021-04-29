29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de polis ile silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi öldü

ABD'de polis ile silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi öldü

polisi gelen ihbar üzerine eyaletindeki bir eve gitti. Silahlı saldırgan ile polis arasında çıkan çatışmada, 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2021
ABONE OL
ABD'de polis ile silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ihbar üzerine bir adrese giden polis ile evdeki silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi öldü.

Watauga ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Blue Ridge kasabasında ev sakini ile polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin 2'sinin polis, 1'inin saldırgan, 2'sinin ise saldırganın anne ve üvey babası olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine eve giden polis ile girişe barikat kuran ev sahibi arasında yaklaşık 13 saat çatışma yaşandığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA