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Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor? İngiltere'de değişim sinyalleri

İngiliz 'ne yakın kaynaklara göre, kısa süre önce eşini kaybeden görevlerinden çekilmeye hazırlanıyor. Tüm kritik sorumlulukları ise 'ın üslenmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor? İngiltere'de değişim sinyalleri

Kraliçesi Elizabeth görevlerini bırakıp emekliye mi ayrılıyor?

Geçtiğimiz günlerde eşi Dük'ü 'i kaybeden 95 yaşındaki Kraliçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basını bu kez,Presn Philip'in ölümünün için önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Kraliyete yakın kaynaklara dayandırılan haberde II. Elizabeth'in kraliyet görevlerinden el çekeceğine işaret edildi.

Kraliçenin görevlerini ise oğlu 'in üstleneceği aktarıldı.

Veliaht Prens Charles, 99 yaşındaki babası Prens Philip'in ölümünün ardından 11 Mayıs'ta 'nun resmi açılışında da annesine eşlik edecek isim oldu.

İngiliz basınına göre Prens Charles'ın oğlu 38 yaşındaki da bundan böyle tıpkı babası gibi kraliyet işlerinde daha fazla yükü omuzlayacak.

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