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Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! Sözünü tutamayan parti yetkilisini idam ettirdi

lideri , bizzat temelini attığı proje için verdiği emirleri yerine getirmeyen ve sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti. Ayrıca 'ndan bir yetkili de görevinden alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! Sözünü tutamayan parti yetkilisini idam ettirdi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde.

Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şey ile büyük bir incelikle ilgilendi.

Ülkenin başkenti 'da inşa edilen hastanenin 'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Hastaneyi teftişe giden liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi.

Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane 'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı ise korkunç oldu. basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi.

Aynı haberlere göre, 'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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