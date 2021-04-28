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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Donbas değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde gerilim devam ediyor. Yaşanan krize ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı , "Donbass’ta olası savaş çıkar mı?" sorusuna cevap verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Donbas değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde tırmanan gerilim hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı , bölgede savaştan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

TEHLİKELİ BOYUTLARA VARIR

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donbass'ta yarım milyondan fazla kişinin halihazırda Rus vatandaşlığı almış olduğuna işaret eden Lavrov, silahlı çatışma olasılığının tehlikeli boyutlara varacağını vurguladı.

DONBASS'TA OLASI SAVAŞ ÇIKAR MI?

Lavrov, Donbass'taki Kiev yönetimi ve Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin söz ve eylemlerinden Rusya'nın sorumlu olamayacağını da kaydetti. Donbass'ta olası savaş çıkar mı? sorusuna da yanıt veren Lavrov, "Tahmin etmek çok zor ama izlenimlerimize göre Zelensky'nin önceliği iktidarda kalmak. Bunun için her bedeli ödemeye hazır. Bu yüzden Ukrayna'daki aşırı radikallerin ekmeğine yağ sürüyor."dedi. Öte yandan, 2019'un Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus vatandaşı olmak isteyen vatandaşlar için basitleştirilmiş Rus vatandaşlığı hakkı veren kararnameyi imzalamıştı.

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