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İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

'in kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlık saldırıya uğradı. Saldırıda 10 mezar taşının tahrip edildiği, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını söyledi.

Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunun kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

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