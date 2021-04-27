Fransa'da Türk aile ölümden döndü! Fransız polisi saldırganları korudu

SABAH'ın edindiği bilgilere göre olay şöyle gelişti: Karabağ`da Ermeni ordusunda komando olarak görev yapan, radikal Ermeni organizasyonuna mensup bir genç ile bir Türk genci arasında tartışma çıktı. Bölgedeki Türk büyükler, Ermeni gencin ailesiyle görüşerek olayı yatıştırdı. Ancak Ermeni genç ertesi gün 10 araba ve tamamı bıçaklı-sopalı 40 kişilik bir grupla Türk ailenin Kellerman Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.