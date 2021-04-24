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ABD'de Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısı için karar

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle 13 Nisan’da kullanımına ara verilen 'ın (J&J) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tekrar yeşil ışık yaktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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ABD'de Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısı için karar

CDC'nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, dün yaptığı toplantıdaki oylamada, Johnson and Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımına 4'e karşı 10 oy ile devam kararı aldı.

Komitenin, tek doz halinde kullanılan Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının faydalarının taşıdığı risklerden çok daha fazla olduğu konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Johnson and Johnson'ın ürettiği aşıların etiketine kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği bildirildi.

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CDC ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 13 Nisan'da yapılan açıklamada, bazı hastalarda aşı uygulamasından 6 ila 13 gün sonra meydana gelen olağan dışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının kullanılmasına ara verilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

FDA'nın 26 Şubat'ta kullanımına onay verdiği J&J'nin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının ABD'de yaklaşık 8 milyon kişiye uygulandığı, bu rakamın içinden 15 kişide olağandışı kan pıhtılaşmasının görüldüğü ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Johnson and Johnson firması ise kan pıhtılaşması raporlarından haberdar olunduğunu ancak vakalarla ürettikleri Kovid-19 aşısı arasında "açık bir nedensellik ilişkisi" kurulamadığını açıklamıştı.

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