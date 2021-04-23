Son dakika: Dünyayı Covid-19'dan kurtaracak Pfizer/BioNTech aşısının kısa hikayesi! "Uğur (Şahin) hepimizi ikna etti"

"Uğur hepimizi bunun vazifemiz olduğuna ve bu misyonun peşinde koşmamız gerektiğine ikna etti." Bu sözler BioNTech'in kurucularından biri ve Tıp Şefi olan Dr. Özlem Türeci'ye ait. Türeci'nin kastettiği kişi de eşi ve BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den başkası değil elbette...

Bugün milyonlarca kişinin Covid-19'a karşı en büyük umudu olan aşılardan birinin doğuş hikayesi böyle başlıyor. Bir kişinin inanması ve çevresindekileri ikna etmesiyle…

Our World in Data'nın verilerine göre, dünyada uygulanan Covid-19 aşılarının toplam sayısı 919 milyonu geçti. Bunların önemli bir kısmını da BioNTech'in Pfizer ortaklığında ürettiği aşılar oluşturuyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Mart ayında pandeminin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, bu yıl en az 2,3 milyar doz aşı üreteceklerini, yıl sonunda da kapasiteyi 3 milyar doza çıkaracaklarını söylemişti.