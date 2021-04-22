22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da korkutan gelişme! Vaka sayısını ikiye katladı

Japonya'da korkutan gelişme! Vaka sayısını ikiye katladı

'da yeni tip koronavirüsün "daha bulaşıcı" kabul edilen türlerine yakalananların sayısı son bir haftada iki kat arış göstererek 1880'e yükseldi. Sağlık Bakanlığına bağlı uzman heyet, ve eyaletlerinde son bir haftada saptanan tüm vakaların yüzde 80'inin Kovid-19 varyantlarına ait olduğunu açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Japonya'da korkutan gelişme! Vaka sayısını ikiye katladı

Kyodo ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli Kovid-19 varyantlarına ait yeni vakalar önceki hafta 255, son bir haftada 505 arttı.

Büyük çoğunluğunu varyantının oluşturduğu ve halihazırda 'nın 47 eyaletinin 43'üne yayılan türlere ait toplam vaka sayısı 1880'e yükseldi.

Kovid-19'un "daha bulaşıcı" kabul edilen türlerine ait son bir haftada 'da 83, 69 ve başkent 'da 63 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı uzman heyet, ve eyaletlerinde son bir haftada saptanan tüm vakaların yüzde 80'inin Kovid-19 varyantlarına ait olduğunu açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA