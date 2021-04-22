Son dakika | NASA Mars'ta oksijen üretti! Tarihi adımlar

NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Gücü yöneticisi Jim Reuter yaptığı basın açıklamasında, "Bu, Mars'ta karbondioksiti oksijene dönüştürmede kritik bir ilk adım. MOXIE'nin yapacak daha çok işi var, ancak bu teknolojinin sonuçları, bir gün Mars'ta insanları görme hedefimize doğru ilerlerken umut dolu. Oksijen sadece soluduğumuz havanın içinde yer almıyor. Roket itici oksijene bağlı olarak çalışıyor ve geleceğin kaşiflerinin Dünya'ya dönmesi Mars'ta itici yakıt üretmeye bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte MOXIE'yi oluşturan altın kutu, yaklaşık olarak bir araba aküsü boyutlarına sahip. Yani, insanlarının Mars'a göndermeyi umdukları oksijen cihazının boyutlarının yalnızca yüzde biri.