Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

Son dakika haberi... NASA'nın geçtiğimiz gün Mars'ta 30 saniyeliğine helikopter uçurması, dünyada büyük merak uyandırmıştı. NASA'nın helikopter çizim ile Da Vinci'nin 532 yıl önceki çizimi ile benzerliği ortaya çıktı. İşte herkesi şaşkına çeviren o ayrıntı...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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