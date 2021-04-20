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Haberler Galeri Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

Son dakika haberi... NASA'nın geçtiğimiz gün Mars'ta 30 saniyeliğine helikopter uçurması, dünyada büyük merak uyandırmıştı. NASA'nın helikopter çizim ile Da Vinci'nin 532 yıl önceki çizimi ile benzerliği ortaya çıktı. İşte herkesi şaşkına çeviren o ayrıntı...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:41
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Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti
Sadece 3 metre yükseldi ve 30 saniye sürdü ancak NASA'nın aracı 'Ingenuity'nin Mars'taki uçuşu tarihe geçti.
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Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

NASA'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Perseverance keşif aracıyla şubatta Kızıl Gezegen'e inen mini helikopter Ingenuity'nin, uzaktan uçuşu sağlandı.

Yaklaşık 30 saniye uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

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Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

Ingenuity'nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilirken; helikopterin başarılı uçuşu NASA'da kutlandı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

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Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

İlk bilgilere göre dünya üzerinde 1.8 kilogram ağırlığındaki uçak, yaklaşık 30 saniye havada kaldı ve maksimum yükseklik yaklaşık üç metre idi. Mini helikopterin hemen inmesi gerektiği için uçuşun en kritik kısmı inişti. Çünkü inişte olası düşme durumunda uçağı doğrultacak bir mekanizma yoktu.

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Son dakika | NASA Mars'ta helikopter uçurdu! Da Vinci'nin çizimi ile benzerliği şoke etti

Dört ince ayağı ve çoklu rotorları ile 'Ingenuity'yi dikkatlice inceleyenler ise Leonardo da Vinci'nin çizimi ile benzerliğe dikkat çekti.