Son dakika: Pasifik adasında büyük panik: Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu! Ülke tamamen kapandı

Vanuatu muhalefet lideri Ralph Regenvanu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Ülkemiz salgın yönetiminde çok başarılı ve sıkı karantina kurallarını harfiyen uygulamış olsa da elbette Kovid-19'lu bir cesedin sahilde bulunacağını bilemezdik. Ancak bu cesedi ülkedeki tek ve herkesin ölmüş yakınlarını görmek için geldiği morga kaldırmak ne kadar doğru?' diyerek durumu eleştirdi.

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