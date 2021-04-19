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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile başkentte bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık" dedi.

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