16 Nisan 2021, Cuma
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ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!

Son dakika haberine göre; ABD’nin kentinde polisten kaçarken vurulan 13 yaşındaki ’nın görüntüleri ülkede polis şiddetini tekrar gündeme getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!

29 Mart'ta meydana gelen olayın video kaydı ilk kez Belediye Başkanı 'un düzenlediği basın toplantısında yayınlandı.

Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine "Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!" şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.

Olayın Chicago'nun mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki olduğu belirtildi.

Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda'nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Toleda ailesinin avukatı ise videoda Adam Toleda'nın polisin "Dur ve ellerini havaya kaldır." emirlerine uymaya çalışırken göğsünden vurulduğunun görüldüğünü savundu.


POLİS 30 GÜNLÜK İDARİ İZNE AYRILDI
Toleda'yı vuran polisin 34 yaşındaki . Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı kaydedildi.

Toleda'nın vurulma anı videosunun gösterilmesi sosyal medyada polis şiddetine yönelik büyük tepki çekerken Belediye Başkanı Lightfoot, olay nedeniyle vatandaşlara "sakinlik ve barış" çağrısında bulundu.

ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü! ABD'DE POLİS 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ!

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