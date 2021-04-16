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ABD'de FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre... 'nin kentinde bulunan  şirketinin merkezine bir silahlı saldırı yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda can kayıpları yaşandı. Şirketin halkla ilişkiler sorumlusu polislere olayın toplu bir katliam olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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ABD'de FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın geçtiği son dakika gelişmesine göre, 'nin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer saldırı bilgisini doğrularken, henüz kaç kişinin hayatını kaybettiği hakkında bir açıklama yapmadı.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki tesisinde meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu.

FedEx'ten 'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.

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