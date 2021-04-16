ABD'de FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre... ABD'nin Indianapolis kentinde bulunan FedEx şirketinin merkezine bir silahlı saldırı yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda can kayıpları yaşandı. Şirketin halkla ilişkiler sorumlusu polislere olayın toplu bir katliam olduğunu söyledi.
Reuters'ın geçtiği son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Amerikan ABC kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
Yetkililer saldırı bilgisini doğrularken, henüz kaç kişinin hayatını kaybettiği hakkında bir açıklama yapmadı.
Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu.
FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.
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