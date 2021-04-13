ABD'nin Knoxville kentinde okula saldırı! Çok sayıda yaralı var | Son dakika dünya haberi

SON DAKİKA | Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı.