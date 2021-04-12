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ABD'den İran'daki nükleer tesise saldırıyla ilgili flaş açıklama

vSon dakika haberi... ABD'den İran'daki nükleer tesise saldırı olayıyla ilgili flaş açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran’daki ’ne yönelik saldırıya ABD’nin karışmadığını belirterek, İran’ın ABD’ye yönelik suçlamalarını reddetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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ABD'den İran'daki nükleer tesise saldırıyla ilgili flaş açıklama

ABD, İran'ın kentinde bulunan 'ndeki saldırı ile bağlantısı olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıya ABD'nin karışmadığını belirterek, İran'ın ABD'ye yönelik suçlamalarını reddetti. Psaki, "ABD hiçbir şekilde karışmadı. Sebepleri veya etkileri hakkında spekülasyona ekleyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında dün sabah nedeni bilinmeyen bir kazanın meydana geldiği bildirilmişti. Başkanı Ali Ekber Salihi, meydana gelen kazayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

medyası ise, saldırının İsrail istihbarat servisi tarafından düzenlendiğini aktarmıştı. , sabah saatlerinde saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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