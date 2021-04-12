ABD'den İran'daki nükleer tesise saldırıyla ilgili flaş açıklama

ABD, İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı ile bağlantısı olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıya ABD'nin karışmadığını belirterek, İran'ın ABD'ye yönelik suçlamalarını reddetti. Psaki, "ABD hiçbir şekilde karışmadı. Sebepleri veya etkileri hakkında spekülasyona ekleyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.