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Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askeri birliklerini sınırdan çek

ve arasında yaşanan krizinde gerilim giderek artıyor. Dün Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok" demişti. Ukrayna'nın tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin Rusya tarafından göz ardı edildiği ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya "askeri birliklerini sınırdan çek" çağrısı geldi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askeri birliklerini sınırdan çek

Dışişleri Bakanlığı, 'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, ) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı.

RUSYA İZAHAT VERMEYİ REDDEDİYOR

Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Başkanı , 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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