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Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' çağrısı: Gerilimi artırmayın!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ’nin ’nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' çağrısı: Gerilimi artırmayın!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye, Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERİLİMİ ARTIRMA"

ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.

Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.

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