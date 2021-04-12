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Son dakika: Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini Guillermo Lasso kazandı

Son dakika haberine göre;  ülkesi 'da devlet başkanının belirleneceği ikinci turda sağcı aday zaferini ilan etti. Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, devlet başkanlığı seçiminin 6 Şubat'taki ilk turunda en fazla oyu alan sağcı aday ile solcu aday arasında geçen yarışı Lasso önde bitirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini Guillermo Lasso kazandı

Oyların yüzde 97,41'nin sayıldığı 'da kesin olmayan sonuçlara göre, (CREO) adayı oyların yüzde 52,52'sini, UNES) koalisyonu adayı solcu Arauz ise oyların 47,48'ini aldı.

Lasso, destecileriyle bir araya geldiği zafer konuşmasında, Ekvador için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bugün Ekvadorlular demokratik haklarını kullanarak, geleceklerini oyladılar. Oylarıyla değişim ihtiyacı olduğunu gösterdiler, herkes için en güzel dileklerimi sunuyorum. Demokratik bir ülke için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Lasso, hiç kimseden intikam almaya niyetlerinin olmadığını vurgulayarak, "Bütün Ekvadorluları özgür görmek istiyorum, devlet başkanına karşı çıkmaktan korkmayın." dedi.

Solcu aday Arauz ise yenilgiyi kabul ederek, "Ekvadorlular, bugünden itibaren tek bir Ekvador olmak için birlik olmalıdır. Yaşasın Ekvador." şeklinde konuştu.

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı kazanmıştı.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla 'ya karşı kaybetmişti.

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