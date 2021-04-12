12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Sözcüsü Jen Psaki, - sınırındaki gerilimle ilgili Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halinde olduklarını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağını artırması konusuna değinen Psaki, "Bölgedeki gelişmelerden dolayı endişeliyiz. Hafta sonu boyunca Rus güçlerinin bölgede artan saldırganlığını izledik." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur? RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKARSA NE OLUR?

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Brüksel'e bu hafta gerçekleştireceği ziyarette NATO ortaklarıyla bu konuyu ele alacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz." dedi.

Blinken'ın 11 Nisan'da verdiği bir röportajda, Rusya'nın saldırganlığının bir "sonucu ve bedeli" olacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Psaki, "Bu durumun görünen ya da görünmeyen birçok sonucu olacaktır. Şu anda size elimizdeki seçeneklerin bir menüsünü sunmayacağım. Bu adımları duyurmaya hazır olduğumuzda hepinizle detayları paylaşırız." ifadelerini kullandı.

ABD bize teşekkür etmeli "ABD BİZE TEŞEKKÜR ETMELİ"

BIDEN, MİNNESOTA'DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ KONUŞACAK

Psaki, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Olanlardan dolayı "oldukça üzgün" olduklarının altını çizen Psaki, "Başkan Joe Biden da bu konuda bilgilendirildi. Bugün Biden bu konuda bir açıklama yapacak." dedi.

Rusya’ya bir uyarı daha! “Bedeli olacak” RUSYA'YA BİR UYARI DAHA! "BEDELİ OLACAK"
Rusya savaş gemileriyle gövde gösterisi yaptı RUSYA SAVAŞ GEMİLERİYLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA