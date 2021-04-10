Fransa'da sokaklar karıştı! Binlerce protestocu Paris'te polisle çatıştı

Fransa'da her geçen gün artan ırkçılık ve aşırı sağ hareketlerine karşı sol eğilimli dernekler ile sosyalist düşüncedeki grupların tepkileri devam ediyor. Ülkenin başkenti Paris'te bugün binlerce kişi sokaklara dökülerek, ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti. Birkaç protestocunun meşale yakması nedeniyle tansiyon ara ara yükselse de gösteriler genel olarak barışçıl geçti.

Gösteriler, polis tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, faşizm ve ırkçılığa karşı sloganlar eşliğinde, polis çemberi içerisinde yürüdü.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK



Aşırı sağ grupların propaganda faaliyetlerine devam edecekleri vurgulandı.Göstericiler tarafından yapılan konuşmada, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve ülkedeki aşırı sağın himayesinde olduğu öne sürülen aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil'in (Generation Identitaire), İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kapatılmasına rağmen benzeri grupların başka isimler altında sokak eylemleri ile propaganda faaliyetlerine devam edeceklerine dair uyarılarda bulunuldu.





"GÖÇMENLER VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Irkçı grupların, Zouaves Paris, Irkçı ve kimlik kolektifi, Nemesis veya Action Française gibi çok sayıda farklı isim altında toplandığını hatırlatan protestocular, söz konusu grupların ülkedeki göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.