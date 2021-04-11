Mısır dünya ticaretini durduran Evergreen adlı gemiyi alıkoyacak
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçerken kaza yaparak deniz trafiğinin durmasına ve dünya ticaretinin büyük bir yara almasına neden olan Evergreen adlı gemiyi alıkoyacağını açıkladı.
Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "Evergreen" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.
Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'ın "ON" kanalına yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda kaza yapan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını (VDR) deşifre etme işleminin tamamlandığını belirtti.
Kazanın sebebinin teknik arıza olabileceğini söyleyen Rabi, geminin sahiplerinin kanalın uğradığı zararı tazmin etmeyi reddetmesi halinde konunun yargıya taşınacağını ve yol açtığı zarar tazmin edilene kadar göller bölgesine çekilen geminin alıkonulacağını ifade etti.
Rabi, tazminat istemi için kaza sonrası Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın net olarak belirlenmesine çalışıldığını, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zararın söz konusu olduğunu kaydetti.
Kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirten Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli bir geçiş kanalı olduğunu, silahlı kuvvetlerin kanalın emniyeti için daima çalıştığını kaydetti.
KAZA NEDENİYLE DÜNYA TİCARETİ ZARAR GÖRDÜ
"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG ve pek çok ürün sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.
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