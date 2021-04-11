Mısır dünya ticaretini durduran Evergreen adlı gemiyi alıkoyacak

Kazanın sebebinin teknik arıza olabileceğini söyleyen Rabi, geminin sahiplerinin kanalın uğradığı zararı tazmin etmeyi reddetmesi halinde konunun yargıya taşınacağını ve yol açtığı zarar tazmin edilene kadar göller bölgesine çekilen geminin alıkonulacağını ifade etti.

Rabi, tazminat istemi için kaza sonrası Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın net olarak belirlenmesine çalışıldığını, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zararın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirten Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli bir geçiş kanalı olduğunu, silahlı kuvvetlerin kanalın emniyeti için daima çalıştığını kaydetti.