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Son dakika: KKTC’de grev nedeniyle uçuşlar yeniden ertelendi

Son dakika haberine göre 'nde () sendikaların 'nda devam ettiği grev nedeniyle uçuşlar bir kez daha ertelendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: KKTC’de grev nedeniyle uçuşlar yeniden ertelendi

KKTC Ercan Havaalanı'nda 3 sendika geçtiğimiz pazartesi günü Sivil Havacılık Dairesi'nin havalimanındaki tüm birimlerinde grev başlatmıştı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından başlatılan grevin bugün de devam etmesi sonucu Ercan Havaalanı'ndaki uçuşlar bir kez daha ertelendi. Sendikaların grevi nedeniyle havalimanındaki uçuş saatleri değiştirilerek, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek 2 sefer akşam saatlerine alındı. Havalimanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saati değiştirilen uçuşların detaylarına ilişkin bilgiler paylaşılarak, "Değerli yolcularımız, KKTC'de uygulanan genel grev nedeniyle T&T Ercan Havalimanı'ndaki uçuş saatleri değişmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?
KKTC'de hükümetin, çalışanların alım gücünün düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek koşulu ile 4 aylığına durdurmasına karşı sendikalar genel bir grev başlatmıştı. Sendikaların ortak açıklamasında, pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiği, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması olduğu belirtilmişti.

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